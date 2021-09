Inter, non solo Onana: nome a sorpresa per sostituire Handanovic (Di martedì 28 settembre 2021) Calciomercato Inter: oltre a Onana, i nerazzurri avrebbero individuato un altro nome per sostituire Samir Handanovic la prossima stagione Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, quello di André Onana non sarebbe l’unico nome monitorato dall’Inter per ereditare il posto di Handanovic tra i pali. Anche Bernd Leno dell’Arsenal sarebbe in corsa. Pare infatti che i Gunners vogliano sostituirlo con il giovane Ramsdale e che quindi il tedesco, in scadenza di contratto il prossimo giugno, possa essere lasciato partire già a gennaio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Calciomercato: oltre a, i nerazzurri avrebbero individuato un altroperSamirla prossima stagione Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, quello di Andrénon sarebbe l’unicomonitorato dall’per ereditare il posto ditra i pali. Anche Bernd Leno dell’Arsenal sarebbe in corsa. Pare infatti che i Gunners vogliano sostituirlo con il giovane Ramsdale e che quindi il tedesco, in scadenza di contratto il prossimo giugno, possa essere lasciato partire già a gennaio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

