Draghi all'Aquila: 'accelerare ricostruzione obbligo morale' (Di martedì 28 settembre 2021) accelerare la ricostruzione, 'è un obbligo morale' dice Mario Draghi, inaugurando oggi il Parco delle Memoria a l'Aquila. Un dovere verso le 309 vittime del sisma del 2009 e verso tutti i cittadini. '... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 settembre 2021)la, 'è un' dice Mario, inaugurando oggi il Parco delle Memoria a l'. Un dovere verso le 309 vittime del sisma del 2009 e verso tutti i cittadini. '...

marcodimaio : Pienone a #Ravenna per @matteorenzi, di lunedì e all’ora di pranzo: straordinario! Sono lontani i tempi in cui erav… - fattoquotidiano : “Quello di giovedì sembrava il Congresso di Vienna, quando i sovrani hanno ripreso il possesso delle loro regge: è… - fattoquotidiano : Bersani a La7: “Draghi all’assemblea Confindustria? Grave che non abbia citato il governo Conte” - T_W_Zodiaco : @ladyonorato Papa Berghy all'Angelus disse :'Il mistero della Trinità si può vivere'. Allora a questo punto Draghi siederà al Trono! - pierluigidif : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Mario Draghi all'inaugurazione del Parco della Memoria de L'Aquila. 'Noi non possiamo dimenticare, non dobbiam… -