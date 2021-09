De Zerbi con lo Shakhtar sfida l’Inter: i precedenti non sorridono al tecnico (Di martedì 28 settembre 2021) Roberto De Zerbi affronterà questa con il suo Shakhtar Donetsk l’Inter di Simone Inzaghi, nella gara valida per la seconda giornata della fase a giorni della Champions League. Il tecnico italiano, che in estate si è trasferito in Ucraina e che recentemente ha vinto il suo primo titolo, non è partito bene in Champions League con la sconfitta contro lo Sheriff e adesso sulla sua strada c’è il club neroazzurro che ha già incontrato in più occasioni quando ha allenato in Italia. Sono sette i precedenti tra l’Inter e De Zerbi, la prima volta sulla panchina del Benevento con la vittoria dei neroazzurri per 2-0. Le altre sei con il Sassuolo con il tecnico che ha ottenuto tre sconfitte, 2 pareggi ed una sola vittoria. Foto: Twitter Shakhtar ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Roberto Deaffronterà questa con il suoDonetskdi Simone Inzaghi, nella gara valida per la seconda giornata della fase a giorni della Champions League. Ilitaliano, che in estate si è trasferito in Ucraina e che recentemente ha vinto il suo primo titolo, non è partito bene in Champions League con la sconfitta contro lo Sheriff e adesso sulla sua strada c’è il club neroazzurro che ha già incontrato in più occasioni quando ha allenato in Italia. Sono sette itrae De, la prima volta sulla panchina del Benevento con la vittoria dei neroazzurri per 2-0. Le altre sei con il Sassuolo con ilche ha ottenuto tre sconfitte, 2 pareggi ed una sola vittoria. Foto: Twitter...

