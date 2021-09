Conte: «Con questa Lega il governo Draghi non arriva al 2023» (Di martedì 28 settembre 2021) Per Giuseppe Conte «la Lega è in confusione totale, ha una conflittualità interna che preoccupa molto» e il caso Morisi «è un ulteriore elemento che si aggiunge al caos. Queste fibrillazioni possono far male al governo». Il leader del MoVimento 5 Stelle in un’intervista rilasciata a La Stampa va all’attacco del Carroccio prefigurando un rischio caduta per l’esecutivo: «Spero che la Lega si chiarisca le idee, con questa maggioranza e questi problemi mi sembra improbabile arrivare al 2023», pronostica l’ex premier. Che sulle amministrative è ottimista: «Abbiamo grande energia in vista di questo voto, abbiamo proposte politiche forti a Napoli, a Bologna con il Pd, in Calabria e anche a Roma», dove «Raggi è partita con un’eredità difficile, ma gli ultimi sondaggi la danno ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Per Giuseppe«laè in confusione totale, ha una conflittualità interna che preoccupa molto» e il caso Morisi «è un ulteriore elemento che si aggiunge al caos. Queste fibrillazioni possono far male al». Il leader del MoVimento 5 Stelle in un’intervista rilasciata a La Stampa va all’attacco del Carroccio prefigurando un rischio caduta per l’esecutivo: «Spero che lasi chiarisca le idee, conmaggioranza e questi problemi mi sembra improbabilere al», pronostica l’ex premier. Che sulle amministrative è ottimista: «Abbiamo grande energia in vista di questo voto, abbiamo proposte politiche forti a Napoli, a Bologna con il Pd, in Calabria e anche a Roma», dove «Raggi è partita con un’eredità difficile, ma gli ultimi sondaggi la danno ...

