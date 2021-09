Cannavaro sicuro | «Osimhen con me non avrebbe toccato palla»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 settembre 2021) Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport die del Napoli di Spalletti Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport die del Napoli di Spalletti. ANGUISSA – «È un giocatore che sta dimostrando un valore incredibile. Visto anche come è andata l’operazione è stato un grandissimo affare. Non è male averlo davanti perché ti ripulisce i palloni, ti scherma e per un difensore non è male avere un compagno così davanti».– «Con me non, sarebbe uscito dal campo senza sorriso (ride ndr). Sta dimostrando grandissime qualità, fa reparto da solo. Questi due giocatori, stanno facendo la differenza per il Napoli». RINNOVO INSIGNE – «Deve fare le sue valutazioni perché è giusto così. Il fatto che sia ...