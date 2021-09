Al via OMC 2021 a Ravenna, futuro low carbon per la crescita (Di martedì 28 settembre 2021) Ravenna (ITALPRESS) – Ha preso il via a Ravenna Omc – Med Energy Conference and Exhibition. La XV edizione della manifestazione, presieduta da Monica Spada, è dedicata da quest’anno allo sviluppo sostenibile. Il titolo dell’edizione 2021 è emblematico: “Rethinking Energy together: alliances for a sustainable energy future”. Simboleggia il passaggio da Omc – Offshore Mediterranean Conference and Exhibition a Omc – Med Energy Conference and exhibition, che vuole confrontarsi sulla transizione verso un futuro low carbon e la crescita sostenibile.Fino a giovedì 30 più di 25.000 metri quadrati con 4 padiglioni espositivi accoglieranno oltre 350 aziende con 1300 espositori già registrati e già oltre 3000 tra delegati alla conferenza e visitatori.Le aziende espositrici provengono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021)(ITALPRESS) – Ha preso il via aOmc – Med Energy Conference and Exhibition. La XV edizione della manifestazione, presieduta da Monica Spada, è dedicata da quest’anno allo sviluppo sostenibile. Il titolo dell’edizioneè emblematico: “Rethinking Energy together: alliances for a sustainable energy future”. Simboleggia il passaggio da Omc – Offshore Mediterranean Conference and Exhibition a Omc – Med Energy Conference and exhibition, che vuole confrontarsi sulla transizione verso unlowe lasostenibile.Fino a giovedì 30 più di 25.000 metri quadrati con 4 padiglioni espositivi accoglieranno oltre 350 aziende con 1300 espositori già registrati e già oltre 3000 tra delegati alla conferenza e visitatori.Le aziende espositrici provengono ...

