Volley | Draghi celebra le Nazionali | “Ci riempite di orgoglio”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “La pallavolo italiana è di nuovo campione d’Europa. Per la prima volta, contemporaneamente. E’ un risultato che ci riempie di, che arricchisce una tradizione che conta già molti trofei. E che si aggiunge a mesi indimenticabili per lo sport italiano”. A parlare è il premier Mariodurante l’incontro a Palazzo Chigi con ledimaschili e femminili, reduci dai rispettivi trionfi continentali. E ancora: “Le Olimpiadi di Tokyo non sono andate come speravate – ha aggiunto il presidente del Consiglio – ma non vi siete persi d’animo, avete ritrovato lo spirito di squadra. E siete tornati a casa con le medaglie d’oro. Avete vinto contro i vostri avversari, ma anche contro le vostre paure. La Nazionale femminile ha superato in finale la stessa squadra che l’aveva eliminata alle Olimpiadi. Quella ...