Via libera alla terza dose per over 80, pazienti e personale delle Rsa. Speranza: “Diamo subito più protezione ai più fragili” (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ministero della Salute ha emanato la circolare che dispone l’avvio della somministrazione delle dosi “booster” di vaccino anti Covid-19 a soggetti di età superiori o pari agli 80 anni; al personale e agli ospiti dei presidi residenziali per anziani; agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario a partire dai soggetti di età maggiore o pari a 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di Covid grave o con elevato livello di esposizione all’infezione. “Partiamo con la terza dose per ottantenni, ospiti delle rsa e personale sanitario. Diamo subito più protezione ai più fragili e a chi lavora nei presidi sanitari” ha detto il ministro, Roberto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ministero della Salute ha emanato la circolare che dispone l’avvio della somministrazionedosi “booster” di vaccino anti Covid-19 a soggetti di età superiori o pari agli 80 anni; ale agli ospiti dei presidi residenziali per anziani; agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario a partire dai soggetti di età maggiore o pari a 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di Covid grave o con elevato livello di esposizione all’infezione. “Partiamo con laper ottantenni, ospitirsa esanitario.piùai piùe a chi lavora nei presidi sanitari” ha detto il ministro, Roberto ...

