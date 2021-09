Valentina Nulli Augusti affonda Tommaso Eletti al GF VIP 6, ecco chi interviene (Di lunedì 27 settembre 2021) Il rinnovato Grande fratello vip non smette di riservare al pubblico colpi di scena, come il confronto che ha visto protagonisti gli ex Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due sono reduci dal viaggio nei sentimenti intrapreso come coppia a Temptation island 2021, al termine del quale si sono separati per il volere dell’hostess, che non ha perdonato al giovane i divieti che le poneva sul look, la gelosia nutrita verso il suo corpo e il tradimento che lui le ha inferto con una tentatrice, nel gioco. E nel nuovo appuntamento tv del reality dei vip, Valentina e Tommaso sono tornati a confrontarsi in tv, in un botta e risposta piuttosto acceso. Valentina ha sferrato una serie di critiche al suo ex, non risparmiandosi sul tradimento subito al gioco ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 settembre 2021) Il rinnovato Grande fratello vip non smette di riservare al pubblico colpi di scena, come il confronto che ha visto protagonisti gli ex. I due sono reduci dal viaggio nei sentimenti intrapreso come coppia a Temptation island 2021, al termine del quale si sono separati per il volere dell’hostess, che non ha perdonato al giovane i divieti che le poneva sul look, la gelosia nutrita verso il suo corpo e il tradimento che lui le ha inferto con una tentatrice, nel gioco. E nel nuovo appuntamento tv del reality dei vip,sono tornati a confrontarsi in tv, in un botta e risposta piuttosto acceso.ha sferrato una serie di critiche al suo ex, non risparmiandosi sul tradimento subito al gioco ...

