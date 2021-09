Vaccini, in farmacia si parte il 2 novembre. In Bergamasca un centinaio di adesioni (Di lunedì 27 settembre 2021) C’è una data e ci sono un centinaio di farmacie che sulla carta sono pronte a partire. L’«ora X» stabilita dalla Regione Lombardia per la somministrazione del vaccino anti Covid in provincia di Bergamo cadrà il prossimo 2 novembre e le farmacie alle quali ci si potrà rivolgere saranno probabilmente le stesse che hanno già dato la loro disponibilità sei mesi fa. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 settembre 2021) C’è una data e ci sono undi farmacie che sulla carta sono pronte a partire. L’«ora X» stabilita dalla Regione Lombardia per la somministrazione del vaccino anti Covid in provincia di Bergamo cadrà il prossimo 2e le farmacie alle quali ci si potrà rivolgere saranno probabilmente le stesse che hanno già dato la loro disponibilità sei mesi fa.

Advertising

antonellafini4 : Presumo che questa farmacia abbia tanti interessi per i vaccini… chiedo per un amica??????? - Nazione_Pistoia : Tamponi e vaccini, le farmacie in prima linea - infoitinterno : Pastiglie contro il Covid? Dopo i vaccini è corsa ai rimedi da farmacia - CarnoGallo : @Riccardi_FVG @M_Fedriga @staff_M_Fedriga Ma i vaccini in farmacia quando?? - infoitinterno : Boom di tamponi e vaccini Super lavoro in farmacia -