Tensione altissima e parolacce in studio | l’ospite fuori di sé e Barbara D’Urso incredula

(Di lunedì 27 settembre 2021) Altadurante l’appuntamento del 27 settembre con ‘Pomeriggio Cinque’. Ha avuto non poche difficoltàa stoppare una situazione incandescente, creata da un ospite. Una lite vera e propria è scoppiata in diretta e sono anche volate parole decisamente molto grosse e inaspettate. Il pubblico è rimasto basito davanti a questa vicenda e le parole di Carmelita si sono rivelate fondamentali per chiudere una questione che si stava portando alla lunga e che stava provocando malumori. Qualche giorno fa c’era stato un litigio trae una coppia di sposi no vax diventati marito e moglie il 16 settembre in una sala del Comune di Cesena. Sposi, testimoni e diversi partecipanti alla cerimonia si sono rifiutati di indossare la mascherina, mettendo in scena una vera a propria ...