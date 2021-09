Shakhtar-Inter: nerazzurri favoriti per sfatare il tabù ucraino (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarà ancora Shakhtar contro Inter, come nella Champions League 20-21. In casa nerazzurra la speranza però è di non replicare i precedenti della scorsa edizione, terminati entrambi in pareggio e costati alla squadra dell’ex tecnico Conte l’eliminazione dalla competizione. Secondo gli esperti di 888sport.it questa volta l’Inter parte nettamente avvantaggiata, con la vittoria esterna in quota a 1.58. Sale a 4,35 il terzo pari consecutivo tre le due compagini, mentre il colpaccio casalingo del club del nuovo tecnico Roberto De Zerbi, si gioca a 6. Anche domani, come nelle ultime quattro sfide tra il tecnico bresciano e l’Inter dovrebbe prevalere l’Over 2.5, proposto a 1,63 contro il 2,28 dell’Under 2.5 . Entrambe le sfide del girone B dell’anno passato terminarono a reti bianche con una ripetizione dello 0-0 che vale 15 ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarà ancoracontro, come nella Champions League 20-21. In casa nerazzurra la speranza però è di non replicare i precedenti della scorsa edizione, terminati entrambi in pareggio e costati alla squadra dell’ex tecnico Conte l’eliminazione dalla competizione. Secondo gli esperti di 888sport.it questa volta l’parte nettamente avvantaggiata, con la vittoria esterna in quota a 1.58. Sale a 4,35 il terzo pari consecutivo tre le due compagini, mentre il colpaccio casalingo del club del nuovo tecnico Roberto De Zerbi, si gioca a 6. Anche domani, come nelle ultime quattro sfide tra il tecnico bresciano e l’dovrebbe prevalere l’Over 2.5, proposto a 1,63 contro il 2,28 dell’Under 2.5 . Entrambe le sfide del girone B dell’anno passato terminarono a reti bianche con una ripetizione dello 0-0 che vale 15 ...

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Inter Correa e Vidal convocati per lo Shakhtar. Le scelte di Inzaghi ... martedì 28 settembre, in casa dello Shakhtar di De Zerbi anche se resta improbabile che il Tucu ... In ogni caso in difesa, così come in attacco, l'allenatore dell'Inter non ha molti dubbi e punta sui ...

Shakhtar Donetsk - Inter, i convocati di Inzaghi: c'è il recupero Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions con lo Shakhtar: c'è il recupero Simone Inzaghi © Getty ImagesDopo il pareggio contro l'Atalanta, per l'Inter è ...

Shakhtar Donetsk-Inter: tutto sulla sfida di Champions League Inter Sito Ufficiale VARIE: LO SPORT IN TV DI DOMANI Diretta gol 18.45 - SkySportUno: Calcio, Champions. Shakhtar-Inter 18.45 - SkyFootball: Calcio, Champions. Ajax-Besiktas 19.40 - RaiNews: News-Lo Sport 21.00 - Canale5: Calcio, Champions.

Probabili formazioni e Pronostico Shakhtar Dontesk-Inter Torna l?appuntamento infrasettimanale con l’Europa e l’ Inter è pronta ad affronatre in trasferta la squadra Ucraina di De Zerbi per riscattare la sconfitta contro il Real, sperando di aver più fortun ...

