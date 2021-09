Processo trattativa, Mori: “Non commento per evitare altre polemiche” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Preferirei non parlare di questo Processo perché sono sicuro che si creerebbero altre polemiche che non è il caso in questo momento di suscitare, anche perché non sappiamo, in effetti, come ha valutato la Corte d’Assise d’appello di Palermo la mia vicenda, quella del generale Subranni e quella del colonnello De Donno. Come si dice in questi casi aspettiamo le motivazioni”. A dirlo, intervistato a ‘Quarta Repubblica’, è il generale Mario Mori dopo l’assoluzione nell’appello del Processo trattativa Stato-mafia. “Quando uno fa questo tipo di professione qualche contraccolpo se lo deve aspettare, di queste dimensioni temporali no”, replica poi al giornalista che gli chiede se si aspettava questo ‘calvario giudiziario’. “Se ho avuto paura di essere ucciso dalla mafia? Il lavoro che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) “Preferirei non parlare di questoperché sono sicuro che si creerebberoche non è il caso in questo momento di suscitare, anche perché non sappiamo, in effetti, come ha valutato la Corte d’Assise d’appello di Palermo la mia vicenda, quella del generale Subranni e quella del colonnello De Donno. Come si dice in questi casi aspettiamo le motivazioni”. A dirlo, intervistato a ‘Quarta Repubblica’, è il generale Mariodopo l’assoluzione nell’appello delStato-mafia. “Quando uno fa questo tipo di professione qualche contraccolpo se lo deve aspettare, di queste dimensioni temporali no”, replica poi al giornalista che gli chiede se si aspettava questo ‘calvario giudiziario’. “Se ho avuto paura di essere ucciso dalla mafia? Il lavoro che ...

