Problemi iPhone 13: non funziona lo sblocco tramite Apple Watch (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono giovani i nuovi iPhone 13, e, in quanto tali, possono avere dei piccoli Problemi che Apple dovrà poi sistemare. Tra questi uno in particolare, ovvero quello relativo allo sblocco del melafonino tramite Apple Watch mentre si indossa una mascherina. La funzione, infatti, potrebbe non dare il risultato sperato: la mela morsicata lo sa, e sta lavorando per porvi rimedio. In una nota apparsa nel sito del supporto ufficiale, l'azienda californiana spiega che il problema sarà corretto con un futuro aggiornamento software. Gli utenti colpiti dal bug potrebbero visualizzare su iPhone 13 un messaggio che rivela l'impossibilità di dialogare con Apple Watch, o non essere affatto in grado di procedere alla configurazione ...

MimmoTheReal : RT @HDblog: iPhone 13: sblocco con Apple Watch non funziona? Soluzione in arrivo - jimihendrix1980 : Ecco qua come al solito non puoi cambiare un display senza avere problemi! ?? - maremmamaiaIa : Sto avendo problemi a installare iOS15 che chiaramente mi sta già sul cazzo adesso lancio l’iPhone dal terzo piano - PHONETHRONE2012 : iPhone 13: sblocco con Apple Watch non funziona? Soluzione in arrivo - gigibeltrame : iPhone 13: sblocco con Apple Watch non funziona? Soluzione in arrivo #digilosofia -