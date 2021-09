Piovono uova su Macron (Di lunedì 27 settembre 2021) Tira una brutta aria dalle parti dell’Eliseo. Prima l’azione legale intentata da Macron e la première dame Brigitte contro un paparazzo birichino. E poi l’ennesimo episodio in cui il presidente francese diventa oggetto di scherno da parte del pubblico. In principio fu il manifestante che gli rifilò un ceffone, oggi è il turno di un uovo che ha rischiato di raggiungerlo in pieno volto. La foto privata Partiamo dalla foto incriminata. A realizzarla è stato tal Thibault Daliphard, paparazzo professionista, il quale nell’estate del 2017 era già stato accusato di essersi intrufolato nella loro residenza privata di Marsiglia mentre la coppia presidenziale passava qualche breve giorno di vacanza. Denunciato per vessazione e violazione della privacy, il fotografo se l’era cavata grazie al ritiro della querela. Non contento, però, ha ben pensato di esporre alcuni scatti privati ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 settembre 2021) Tira una brutta aria dalle parti dell’Eliseo. Prima l’azione legale intentata dae la première dame Brigitte contro un paparazzo birichino. E poi l’ennesimo episodio in cui il presidente francese diventa oggetto di scherno da parte del pubblico. In principio fu il manifestante che gli rifilò un ceffone, oggi è il turno di un uovo che ha rischiato di raggiungerlo in pieno volto. La foto privata Partiamo dalla foto incriminata. A realizzarla è stato tal Thibault Daliphard, paparazzo professionista, il quale nell’estate del 2017 era già stato accusato di essersi intrufolato nella loro residenza privata di Marsiglia mentre la coppia presidenziale passava qualche breve giorno di vacanza. Denunciato per vessazione e violazione della privacy, il fotografo se l’era cavata grazie al ritiro della querela. Non contento, però, ha ben pensato di esporre alcuni scatti privati ...

Piovono arance di ghiaccio, la grandine sfonda vetri e danneggia le auto Un pazzo meteo spaccherà l'Italia in due parti. Prevista una nuova uova fiammata dell'anticiclone africano che riporterà le temperature a toccare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro. Invece in alcune zone del Nord sono previsti forti temporali. Caldo da bollino ...

Valeria Marini, sfiora la rissa a Supervivients: la notizia fa il giro del web Nelle scorse settimane, infatti, ha convinto a far mangiare gli altri naufraghi delle uova crude , ... Supervivients: piovono insulti e critiche pesanti Tutto è iniziato da un rimprovero di Lara Sajen a ...

Dopo il ceffone, per Macron piovono anche uova: arrestato a Lione un contestatore – Il video Open

A Villa Pigna piovono uova: caccia al 'cecchino' Da un mese via Agrigento nel mirino di chi si diverte a tirarle a persone, auto, case. Residenti esasperati: "Tanto lo becchiamo" ...

