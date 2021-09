Nunzia Schilirò: l’idolo dei No Green pass ora rischia il licenziamento (Di lunedì 27 settembre 2021) Il nuovo idolo dei numerosi movimenti No Green pass e No Vax si chiama Nunzia Alessandra Schilirò. Tutto grazie alla divisa della Polizia di Stato indossata in qualità di vice questore a Roma, senza il quale non avrebbe avuto lo stesso clamore nel palco della manifestazione del 25 settembre in Piazza San Giovanni. Per quell’intervento oggi Schilirò rischia il licenziamento dopo l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Secondo Il Messaggero le si potrebbe contestare in primo luogo la “deplorazione”, ovvero la violazione dell’articolo 5 del Dpr 25 ottobre 1981, che regola le sanzioni disciplinari per il personale della Pubblica Sicurezza. La deplorazione comporta comporta «il ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio o ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Il nuovo idolo dei numerosi movimenti Noe No Vax si chiamaAlessandra. Tutto grazie alla divisa della Polizia di Stato indossata in qualità di vice questore a Roma, senza il quale non avrebbe avuto lo stesso clamore nel palco della manifestazione del 25 settembre in Piazza San Giovanni. Per quell’intervento oggiildopo l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Secondo Il Messaggero le si potrebbe contestare in primo luogo la “deplorazione”, ovvero la violazione dell’articolo 5 del Dpr 25 ottobre 1981, che regola le sanzioni disciplinari per il personale della Pubblica Sicurezza. La deplorazione comporta comporta «il ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio o ...

No green pass, Salvini: "Vicequestore ha espresso opinione" Matteo Salvini, leader della Lega, risponde così alle domande sul caso che coinvolge Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore della Polizia di Stato intervenuta sabato dal palco in piazza San ...

