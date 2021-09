Napoli-Spartak Mosca in tv in chiaro? Data, orario e diretta streaming Europa League 2021/2022 (Di lunedì 27 settembre 2021) Si avvicina il momento di Napoli-Spartak Mosca, match valevole per i gironi di Eruopa League 2021/2022: ecco le informazioni per vederla. La squadra di Spalletti, reduce dal pareggio in casa del Leicester e dalla vittoria in campionato nel derby contro la Roma, va a caccia dei tre punti contro la formazione russa, sconfitta all’esordio contro il Legia Varsavia. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 30 settembre allo stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv, e Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Si avvicina il momento di, match valevole per i gironi di Eruopa: ecco le informazioni per vederla. La squadra di Spalletti, reduce dal pareggio in casa del Leicester e dalla vittoria in campionato nel derby contro la Roma, va a caccia dei tre punti contro la formazione russa, sconfitta all’esordio contro il Legia Varsavia. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 30 settembre allo stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà visibile intv su Sky Sport, oltre che insu Sky Go e Now Tv, e Dazn. SportFace.

Advertising

sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - sportface2016 : #NapoliSpartakMosca in tv in chiaro? Ecco come vedere la partita di #EuropaLeague - NapoliNetwork : C'è un nuovo Topic! (EL) Napoli - Spartak Mosca [PREPARTITA] - Antonio___1926 : Napoli 6 vittorie su 6. Ma non c’è da guardare quello,fa piacere ancora la gestione della partita,la mentalità con… - patrizi00536975 : @sscnapoli da domani testa allo SPARTAK MOSCA ,in casa si devono fare punti nel girone . FORZA NAPOLI -