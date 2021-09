“Mia moglie Francesca è malata”. Verissimo, la confessione di Claudio Amendola a Silvia Toffanin (Di lunedì 27 settembre 2021) Il cuore grande di Claudio Amendola, in lacrime, a Verissimo. Ma cosa è successo? Il giudice di Star in the Star è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove si è raccontato a cuore aperto. È qui che Amendola ha parlato anche di un momento difficile per la moglie Francesca Neri: “Mia moglie è malata”, poi le lacrime dell’attore romano. E ancora: “Non ha una malattia chiara – spiega commosso l’attore romano – ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene”. E ancora Claudio Amendola: “Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Il cuore grande di, in lacrime, a. Ma cosa è successo? Il giudice di Star in the Star è stato ospite nel salotto didove si è raccontato a cuore aperto. È qui cheha parlato anche di un momento difficile per laNeri: “Mia”, poi le lacrime dell’attore romano. E ancora: “Non ha una malattia chiara – spiega commosso l’attore romano – ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene”. E ancora: “Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e ...

Advertising

SirDistruggere : E io che credevo fosse solo una foto per dire “mia moglie sui trampoli mi fa apparire bassissimo, ma c’è un rimedio… - quinta : SPID spiegato a mia moglie. Mia moglie, dovendo farsi un account SPID, mi ha chiesto di tutto di più. Le risposte… - quinta : SPID spiegato alla mia famiglia. Mia moglie, dovendo farsi un account SPID, mi ha chiesto di tutto di più. Le ris… - Serena27711917 : RT @FmMosca: Stessa scelta che ha fatto mia moglie, docente di italiano e latino. 'Non potrei insegnare storia, il nazismo, la tessera fasc… - l0renx0 : RT @SirDistruggere: E io che credevo fosse solo una foto per dire “mia moglie sui trampoli mi fa apparire bassissimo, ma c’è un rimedio!” @… -