Marida Lombardo Pijola non c' è più | continuate a leggere i suoi libri

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’avevo chiamata un po’ di giorni fa, ma non aveva risposto. Era capitato anche altre volte e poi ci eravamo sentiti, stava male, ma trasferiva sempre parole di ottimismo. Questa volta quel tempo non c’è più stato dato,non ce l’ha fatta. Ha vinto il male, tornato due volte. Ma lei non ha perso mai, anche se oggi non c’è più. Stiamo parlando di una giornalista tanto straordinaria quanto semplice, che aveva fatto molto ma non stava mai a mettere in fila isuccessi, che aveva raccontato la politica, conosciuto Giovanni Falcone, fatto cronaca come si faceva un tempo e poi, quando negli ultimi anni fu messa un po’ da parte nel suo giornale, il Messaggero, non ha mai mollato e ha ricominciato andando a rimettere il naso nei quartieri di Roma. Quando ti piace scrivere perdi, ma non ti pieghi mai. ...