Mafia | ex pm Di Pisa | ' Borsellino mi parlò del dossier appalti davanti bara Falcone' Adnkronos 3

(Di lunedì 27 settembre 2021) () - Diha sempre criticato il processo sulla trattativa Stato-, e sulla sentenza di appello, che ha ribaltato il verdetto di primo grado, assolvendo tutti gli ufficiali dei Carabinieri e anche Marcello Dell'Utri, dice: "Ho sempre detto che era un fatto mediatico, un teorema politico e mediatico. Dal punto di vista giuridico, questo processo non stava in piedi. Ora bisogna aspettare le motivazioni. Perché 'il fatto non costituisce reato' può voler dire due cose: o che l trattativa c'è stata ma non costituisce reato, oppure che c'è stata ma manca l'eelemento psicologico del reato, il dolo. Bisogna vedere cosa intendono fare i giudici". E aggiunge: "D'altra parte anche il caso Moro, il Governo trattò con le Brigate rosse ma nessuno aprì un procedimento. Un fatto che è sempre avvenuto, cioè che lo Stato tratta con i ...

Palermo, 27 set. (Adnkronos) – "Ricordo che il giorno in cui fu esposta la bara di Giovanni Falcone nell'atrio del Palazzo di giustizia di Palermo, chiesi a Paolo Borsellino se secondo lui la strage d ...L'ex senatore di Forza Italia in relax con Galliani dopo l'assoluzione nel processo Stato-mafia: «Torno ancora, quando giocate la prossima in casa» ...