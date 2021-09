Lukaku ritrova la Juve in Champions | è il nemico numero 1

Leggi su footdata

(Di lunedì 27 settembre 2021) Romeluha segnato al suo esordio inLeague con il Chelsea, dopo averlo fatto anche con il Manchester United, diventando il secondo giocatore a segnare alla sua prima apparizione nella competizione con due club inglesi, dopo Mario Balotelli per Manchester City e Liverpool. Gli unici due giocatori a segnare nelle prime due partite diLeague con la maglia del Chelsea sono stati Didier Drogba e Michy Batshuayi. Questa sarà la quinta sfida trantus e Chelsea inLeague: entrambe hanno vinto una gara ciascuna nei quattro precedenti (due pareggi). Lantus ha trovato il successo nell’ultimo confront in ordine di tempo, registrando un 3-0 in casa nella fase a gironi 2012-13. Lantus ha vinto 11 delle ultime 12 partite nella fase a ...