L'ironia di Fedez su Morisi indagato per droga con frecciatina a Salvini: "Adesso ce l'hai in casa"

A poche ore dalle ultime notizie sulle indagini a carico dell'ex spin doctor della Lega, arrivano le storie di Fedez su Morisi su Instagram. Che tra il rapper e il Carroccio non sia mai corso buon sangue è risaputo, ma a questo giro Federico Lucia coglie la palla al balzo per punzecchiare il leader Matteo Salvini e scherzare sugli ultimi trend.

Luca Morisi indagato per cessione di droga

È delle ultime ore la notizia delle indagini contro Luca Morisi per cessione di sostanze stupefacenti. Il fascicolo della Procura di Verona è stato aperto a seguito della segnalazione di 3 ragazzi, fermati a ferragosto dalle forze dell'ordine, trovati in possesso di una droga liquida. I tre giovani avevano detto agli agenti di aver ricevuto quella sostanza da Luca ...

RussianMike31 : RT @RicciBallerini: @SirDistruggere @Fedez @ChiaraFerragni Ma io non ci voglio credere. Non riconoscono più nemmeno l'ironia, ma in un unic… - RicciBallerini : @SirDistruggere @Fedez @ChiaraFerragni Ma io non ci voglio credere. Non riconoscono più nemmeno l'ironia, ma in un… - rougert1 : @Fedez Ma la gente che non capisce l’ironia e offende come sta messa? - ElenaDesperati : @Fedez L'ironia è una facoltà a numero chiuso - romanannamaria : Le bandierine che non colgono l’ironia di #Fedez fa veramente ridere … -

