Le offerte per gas e riscaldamento: come prepararsi all’inverno ora (Di lunedì 27 settembre 2021) L’autunno è iniziato da pochi giorni e non manca troppo tempo all’accensione del riscaldamento in alcune Regioni italiane, evento che porterà a un aumento dei consumi di gas e, dunque, a un rincaro sulle bollette. Cosa si può fare per prevenire in anticipo i rialzi in bolletta, considerato anche il fatto che dal mese di ottobre 2021 è stato stimato un incremento del costo della bolletta del gas pari al 30% in Maggior Tutela? Vediamo di seguito quali sono i migliori consigli in materia. come risparmiare sulle offerte gas Il metodo più semplice per riuscire a risparmiare sulla bolletta del gas consiste nel passare a una delle offerte disponibili sul mercato libero dell’energia e del gas naturale, il quale diventerà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2023. come si trova la soluzione che si ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) L’autunno è iniziato da pochi giorni e non manca troppo tempo all’accensione delin alcune Regioni italiane, evento che porterà a un aumento dei consumi di gas e, dunque, a un rincaro sulle bollette. Cosa si può fare per prevenire in anticipo i rialzi in bolletta, considerato anche il fatto che dal mese di ottobre 2021 è stato stimato un incremento del costo della bolletta del gas pari al 30% in Maggior Tutela? Vediamo di seguito quali sono i migliori consigli in materia.risparmiare sullegas Il metodo più semplice per riuscire a risparmiare sulla bolletta del gas consiste nel passare a una delledisponibili sul mercato libero dell’energia e del gas naturale, il quale diventerà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2023.si trova la soluzione che si ...

