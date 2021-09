Juventus-Sampdoria 3-2 | le reazioni social dei bianconeri

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Perin: “Vittoria sofferta e importante” Mattia Perin, portiere dellaIeri, contro la, Mattia Perin è tornato a vestire in campo la maglia della, per dare riposo a Szczesny. Il portiere ha voluto festeggiare la vittoria con un post su Instagram, in cui, sotto a tre foto riguardanti il match, ha inserito la didascalia: “Sofferta sì ma una vittoria importante. Felice del mio ritorno in campo, adesso però concentriamoci sulla Champions!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Perin (@mattiaperin) Danilo: “Locatelli che bomber” Danilo, difensore dellaDanilo, nonostante non abbia giocato per il turnover, ha voluto comunque dedicare un post alla vittoria della. La foto che ha pubblicato ...