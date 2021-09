Infortunio Dybala | entità e tempi di recupero UFFICIALI | il comunicato

(Di lunedì 27 settembre 2021) del club bianconero dopo gli accertamenti Questa mattina Paulosi è sottoposto ad alcuni accertamenti presso il J Medical per definire l’dell’rimediato nel match contro la Sampdoria. Di seguito ilufficiale della Juventus sulle sue condizioni. «Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il giocatore rientrerà a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali» si legge. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, entità e tempi di recupero UFFICIALI: il comunicato del club bianconero dopo gli accertamenti Questa mattina Paulosi è sottoposto ad alcuni accertamenti presso il J Medical ...TORINO - Il gol con l'esultanza e poi l'con le lacrime ,ha vissuto le due facce di Juve - Sampdoria: prima la gioia per aver sbloccato davanti ai suoi tifosi il match con la fascia di capitano al braccio, poco dopo la ...Dybala e Morata «rientreranno a disposizione dopo la sosta delle Nazionali». Parziale sospiro di sollievo in casa Juve dopo gli esami di controllo effettuati dai due attaccanti bianconeri, reduci ...Il punto sugli infortuni della Juventus, Dybala non ha riportato alcuna lesione e dovrebbe tornare in campo contro la Roma saltando solamente il Chelsea in Champions League ed il derby di Torino.