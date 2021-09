In Tunisia si gioca una partita ben più ampia

Leggi su leurispes

(Di lunedì 27 settembre 2021) Lain apparenza potrebbe sembrare un paese poco rilevante, ma è quello dove, nell’arco di un decennio, è iniziata, e probabilmente si sta chiudendo, quella che convenzionalmente è stata conosciuta come “Primavera Araba”, e che alcuni hanno preferito declinare “Risveglio Islamico”. A prescindere dalla sua matrice politica o religiosa, la rivolta contro il Presidente tunisino Ben Ali tra il dicembre 2010 e il gennaio 2011 e la sua successiva cacciata dal paese, avviarono un decennio di fermenti popolari innescati da frustrazione, ingiustizie sociale, oppressione e pessima governance che hanno successivamente finito per scuotere l’intero Medio Oriente. Alla relativamente pacifica “transizione” tunisina, hanno fatto seguito quelle ben più cruente in Egitto, Libia e Siria. Negli ultimi due casi ne sono scaturite delle vere e proprie guerre civili con un bilancio ...