Gli appuntamenti al Maxxi di questa settimana (Di lunedì 27 settembre 2021) Maxxi UNA NUOVA settimana DI appuntamenti: martedì 28 settembre, ore 19:00 Mario Tozzi: Uno scomodo equilibrio Il Primo ricercatore del CNR racconta cosa sta accadendo sul pianeta, focalizzandosi sugli aspetti ambientali, ecologici ed evolutivi della pandemia piazza del Maxxi, ingresso gratuito su prenotazione 28 settembre – 24 ottobre 2021 YERVANT GIANIKIAN E ANGELA RICCI LUCCHI ANGELI E GUERRIERI DEL CINEMA a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Irene De Vico Fallani III Parte: CORPI videogallery del Maxxi ingresso libero mercoledì 29 settembre, ore 18:30Stefano Chiodi: Genius loci. Anatomia di un mito italianoUna genealogia di discorsi, memorie, immaginazioni che hanno come posta in gioco l'autoriconoscimento culturale e politico dell'Italia contemporanea. Intervengono con l'autore Andrea ...

