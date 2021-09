GF Vip | Soleil Sorge spiazza | “Pronta a prendermi cura di un bambino”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 settembre 2021) La partecipazione dial rinnovato Grande fratello vip torna ad essere al centro dell’attenzione mediatica, per unante confidenza intimista a cui l’italo-americana si è appena lasciata andare nella Casa. Parlando ad una coinquilina vip del delicato tema della maternità, l’ex Uomini e donne non ha nascosto di sentirsia prendersidi un figlio, per poi parlare inaspettatamente di un uomo che l’ha stregata, al punto che lei potrebbe esserne innamorata. Dichiarazioni importanti e che ora destano il sospetto di una mossa mediatica da parte della modella unito allo scalpore generale, alla luce del fatto che ai media, in vista del suo ingresso al Gf vip,aveva preferito non pronunciarsi sul privato, lasciando intendere di essere single. ...