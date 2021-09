Firenze, docente fa l'appello e trova due estranei di 26 anni in classe (Di lunedì 27 settembre 2021) Un episodio davvero incredibile quello avvenuto all'interno del Liceo Classico Dante Alighieri di Firenze dove un docente ha denunciato la presenza di due estranei nella sua classe. Stando a quanto riferiscono i quotidiani locali, l'insegnante, dopo aver notato due «studenti sospetti» tra i banchi dell'aula presso la quale avrebbe dovuto tenere lezione ha fatto l'appello scoprendo che in effetti non sarebbero dovuti essere lì. Choc all'interno del Liceo Dante di Firenze: due estranei in classe Dopo aver individuato i due intrusi, il docente ha immediatamente avvertito il 113. I due sono stati quindi fermati dalla Polizia che li ha identificati scoprendo che entrambi erano nati a Firenze nel 1995 e che quindi hanno ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 settembre 2021) Un episodio davvero incredibile quello avvenuto all'interno del Liceo Classico Dante Alighieri didove unha denunciato la presenza di duenella sua. Stando a quanto riferiscono i quotidiani locali, l'insegnante, dopo aver notato due «studenti sospetti» tra i banchi dell'aula presso la quale avrebbe dovuto tenere lezione ha fatto l'scoprendo che in effetti non sarebbero dovuti essere lì. Choc all'interno del Liceo Dante di: dueinDopo aver individuato i due intrusi, ilha immediatamente avvertito il 113. I due sono stati quindi fermati dalla Polizia che li ha identificati scoprendo che entrambi erano nati anel 1995 e che quindi hanno ...

