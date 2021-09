F1, Helmut Marko: “Hamilton? E’ un avversario forte e degno, ma lo attaccheremo” (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel day after la vittoria numero 100 di Lewis Hamilton in F1, arrivata sul tracciato di Sochi, in occasione del Gp di Russia 2021, arrivano complimenti da più parti. Un elogio speciale arriva anche da Helmut Marko, il “superconsulente” della Red Bull, rivale della Mercedes e dello stesso pilota britannico, nel duello con Max Verstappen, che ai microfoni di Speedweek.com ha così fotografato la situazione in essere. “Hamilton? E’ un avversario forte e degno, ma lo attaccheremo. Ieri in gara ha dimostrato la sua grande abilità nei sorpassi in pista. Ha saputo attendere il suo momento. Quando ci sono queste situazioni si dimostra sempre impeccabile”. Poi, virando invece sullo scenario relativo all’affidabilità delle monoposto, ha invece detto: “Da qui a ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel day after la vittoria numero 100 di Lewisin F1, arrivata sul tracciato di Sochi, in occasione del Gp di Russia 2021, arrivano complimenti da più parti. Un elogio speciale arriva anche da, il “superconsulente” della Red Bull, rivale della Mercedes e dello stesso pilota britannico, nel duello con Max Verstappen, che ai microfoni di Speedweek.com ha così fotografato la situazione in essere. “? E’ un, ma lo. Ieri in gara ha dimostrato la sua grande abilità nei sorpassi in pista. Ha saputo attendere il suo momento. Quando ci sono queste situazioni si dimostra sempre impeccabile”. Poi, virando invece sullo scenario relativo all’affidabilità delle monoposto, ha invece detto: “Da qui a ...

Nick_cannonier : Attenti pure a lui per il futuro eh. Basta che Helmut Marko non lo bruci come ha fatto con altri giovani - panzerottoF1 : RT @mult1formula: ?? BREAKING NEWS ?? Helmut Marko conferma che il neo-campione della Formula 3 Dennis Hauger, correrà in Formula 2 nel 2… - Mterryf1 : RT @mult1formula: ?? BREAKING NEWS ?? Helmut Marko conferma che il neo-campione della Formula 3 Dennis Hauger, correrà in Formula 2 nel 2… - mult1formula : ?? BREAKING NEWS ?? Helmut Marko conferma che il neo-campione della Formula 3 Dennis Hauger, correrà in Formula 2… - Nick_cannonier : @ToriItaliani ... Patatrac. Punto 2 = io non ho dubbi su Newey perché so assolutamente che non farà una macchina da… -