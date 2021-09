Elezioni Germania: Spd vince (25,7%), ma non ha i numeri per governare. Cdu al 24,1% (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarà lunga la strada per decidere il successore di Angela Merkel, secondo i primi risultati delle Elezioni tedesche. La disfatta della Cdu e la vittoria del Spd non consentono di stabilire una maggioranza certa, decisivi i piccoli partiti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarà lunga la strada per decidere il successore di Angela Merkel, secondo i primi risultati delletedesche. La disfatta della Cdu e la vittoria del Spd non consentono di stabilire una maggioranza certa, decisivi i piccoli partiti L'articolo proviene da Firenze Post.

