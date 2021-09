Editoriale (Di lunedì 27 settembre 2021) Dedicato a Voi Di Vincenzo Calafiore 27Settembre 2021 Udine Nella mia breve o lunga vita che sia, ho avuto modo di incontrare molte persone. Di queste in verità alcune, poche, le ricordo ancora oggi a distanza di tempo con dolcezza, molte le ho inserite nelle pagine di un libro nero, una lunga lista che probabilmente non finirà mai. Ho sempre dato all’Amicizia una grande importanza, avendo io uno spiccato ed alto senso del significato o del significare, Amicizia, specialmente con chi mi sta a cuore. Ho dato tutto o meglio ho sempre cercato di dare tutto, senza chiedere mai nulla in cambio, senza alcuna convenienza personale, ritenendo questa un –nobile e prezioso- sentimento. Per me un diktat indeclinabile, perentorio, che mai ho messo in discussione. E’ l’Amicizia un sentimento che ho salvaguardato, protetto, custodito, tenuto lontano da quelle pseudo ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 settembre 2021) Dedicato a Voi Di Vincenzo Calafiore 27Settembre 2021 Udine Nella mia breve o lunga vita che sia, ho avuto modo di incontrare molte persone. Di queste in verità alcune, poche, le ricordo ancora oggi a distanza di tempo con dolcezza, molte le ho inserite nelle pagine di un libro nero, una lunga lista che probabilmente non finirà mai. Ho sempre dato all’Amicizia una grande importanza, avendo io uno spiccato ed alto senso del significato o del significare, Amicizia, specialmente con chi mi sta a cuore. Ho dato tutto o meglio ho sempre cercato di dare tutto, senza chiedere mai nulla in cambio, senza alcuna convenienza personale, ritenendo questa un –nobile e prezioso- sentimento. Per me un diktat indeclinabile, perentorio, che mai ho messo in discussione. E’ l’Amicizia un sentimento che ho salvaguardato, protetto, custodito, tenuto lontano da quelle pseudo ...

