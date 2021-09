Draghi, il suo discorso a Confindustria è una confessione: la crisi la pagherà ancora chi lavora (Di lunedì 27 settembre 2021) Il discorso che il premier Mario Draghi ha tenuto dinanzi alla platea di Confindustria è una straordinaria ammissione delle difficoltà in cui versa il governo e della tempesta perfetta che presto si scatenerà contro i lavoratori. Draghi è uno che può permettersi di dire come stanno le cose, ma le dice di modo tale che solo i più attenti possano comprenderlo, così come solo i più attenti hanno compreso il perché il Mes sia completamente sparito dal dibattito pubblico e dall’agenda del suo governo. Con la stessa tecnica di analisi con cui sono riuscita a raccontarvi con largo anticipo i motivi dell’incompatibilità tra Draghi e il Mes, adesso proverò a spiegarvi perché ritengo il suo discorso la confessione di un premier che sa di “navigare a vista” nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilche il premier Marioha tenuto dinanzi alla platea diè una straordinaria ammissione delle difficoltà in cui versa il governo e della tempesta perfetta che presto si scatenerà contro itori.è uno che può permettersi di dire come stanno le cose, ma le dice di modo tale che solo i più attenti possano comprenderlo, così come solo i più attenti hanno compreso il perché il Mes sia completamente sparito dal dibattito pubblico e dall’agenda del suo governo. Con la stessa tecnica di analisi con cui sono riuscita a raccontarvi con largo anticipo i motivi dell’incompatibilità trae il Mes, adesso proverò a spiegarvi perché ritengo il suoladi un premier che sa di “navigare a vista” nel ...

Advertising

matteorenzi : Ho apprezzato la relazione di Bonomi, ma giudico stucchevole l'attacco alla politica. Ricordo il suo appello a sost… - borghi_claudio : Letta risponde a Draghi dicendo che se l'aumento delle tasse non ci sarà in finanziaria sarà il suo 'cavallo di bat… - StefanoFeltri : Elezioni Roma, Michetti: il suo programma elettorale, tutti i plagi da Alemanno a Draghi - AValvecchia : RT @rej_panta: Ristoratore “respinge” Draghi dal suo locale: “Per lui non c’era posto, prima vengono i miei clienti che hanno prenotato” ht… - RevengeEmi : RT @rej_panta: Ristoratore “respinge” Draghi dal suo locale: “Per lui non c’era posto, prima vengono i miei clienti che hanno prenotato” ht… -