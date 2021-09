Derby, Zaniolo a rischio: gestaccio ai laziali messo a referto, decide il Giudice (Di lunedì 27 settembre 2021) Il gestaccio nel finale di Lazio-Roma 3-2 potrebbe costare carissimo a Nicolò Zaniolo, tra i migliori in campo per i giallorossi all’Olimpico. La reazione del classe 1999 – che ha rivolto un gesto volgare ai tifosi laziali che lo insultavano sugli spalti – è stata vista e messa a referto dagli ispettori della procura federale. Sarà dunque il Giudice sportivo della Serie A a decidere. Lo riporta l’Ansa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilnel finale di Lazio-Roma 3-2 potrebbe costare carissimo a Nicolò, tra i migliori in campo per i giallorossi all’Olimpico. La reazione del classe 1999 – che ha rivolto un gesto volgare ai tifosiche lo insultavano sugli spalti – è stata vista e messa adagli ispettori della procura federale. Sarà dunque ilsportivo della Serie A are. Lo riporta l’Ansa. SportFace.

