“Da grande” floppa e Cattelan frigna come un bambino (Di lunedì 27 settembre 2021) Peggio di così, difficilmente si poteva fare. Ed è un vero peccato. Travolto dalle critiche dopo il flop senza appello (2,3 milioni di spettatori, share 12,67%) della scorsa settimana del suo Da grande, ieri sera Alessandro Cattelan è tornato in onda su Rai 1 per la seconda e ultima puntata buttando ovunque sprazzi di livore e sarcasmo. Avendo un ego non arginabile neppure con i più moderni sistemi di contenimento, l’enfant prodige della neo televisione, già buon conduttore di X-Factor (dove faceva appunto solo il conduttore), ha fatto l’unica cosa che nella comunicazione bisogna evitare: rispondere acidamente alle critiche invece di glissare. Ha piagnucolato come un bimbo anziché passare oltre; mostrando di essersela presa parecchio per i rilievi fatti al suo (evidentemente intoccabile) operato. All’inizio dello show (una puntata che ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 settembre 2021) Peggio di così, difficilmente si poteva fare. Ed è un vero peccato. Travolto dalle critiche dopo il flop senza appello (2,3 milioni di spettatori, share 12,67%) della scorsa settimana del suo Da, ieri sera Alessandroè tornato in onda su Rai 1 per la seconda e ultima puntata buttando ovunque sprazzi di livore e sarcasmo. Avendo un ego non arginabile neppure con i più moderni sistemi di contenimento, l’enfant prodige della neo televisione, già buon conduttore di X-Factor (dove faceva appunto solo il conduttore), ha fatto l’unica cosa che nella comunicazione bisogna evitare: rispondere acidamente alle critiche invece di glissare. Ha piagnucolatoun bimbo anziché passare oltre; mostrando di essersela presa parecchio per i rilievi fatti al suo (evidentemente intoccabile) operato. All’inizio dello show (una puntata che ...

