Cyberpunk 2077: gli sviluppatori chiedono ai fan feedback sulle quest del gioco

Le conversazioni sui videogiochi su Twitter possono spesso diventare tossiche quando si discute di un titolo che crea divisioni. Giochi come The Last Of Us Part II hanno sperimentato questo durante i suoi primi mesi dal lancio. Nonostante ciò, il Lead quest Designer di Cyberpunk 2077 ha chiesto ai fan su Twitter un feedback sulle missioni del gioco, sperando di scoprire cosa funziona, cosa no e perché. Nonostante il lancio di Cyberpunk 2077 abbia diviso i giocatori, molti fan vedono ancora del potenziale nel titolo e credono che alla fine potrebbe raggiungere quella grandezza che si aspettavano con più aggiornamenti. Pawel Sasko, il lead quest designer di Cyberpunk 2077, ha chiesto su ...

