Covid | i dati | 1772 casi e 45 morti in 24 ore Tasso di positività all’1 | 4 per cento

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sonoi nuovidial Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In totale si contano 45. Sono 124.077 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, secondo idel ministero della Salute. Ildiè del 1,4%. Domenica 26 settembre i nuovierano invece stati 3.099, i tamponi 276.221. Più basso ildinelle ore scorse (1,1%). Sono 488 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, in aumento di 5 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29 (nelle ore scorse erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.487 (ieri 3.435), ovvero 52 più di ieri. In totale i ...

Articolo aggiornato alle 17:12 Tasso di positività all'1,4% Sono 124.077 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo idel ministero della ...della Regione Sono 107 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 27 settembre 2021, secondo numeri edel bollettino della regione. Registrati due morti, per un totale di 1.398 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.193 tamponi. Il bollettino, inoltre, registra +186 guariti e -...Sono 1.772 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute ...La Regione Liguria segnala in data odierna problemi tecnici di natura informatica a causa del maltempo, che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati ad A.Li.Sa. I dati odierni potrebbero ...