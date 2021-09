Caramelle del Far West | la ricetta di Daniele Persegani

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 settembre 2021) E’ ladedicata a Bud Spencer, è ladelledel Fardi. Nuove ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 27 settembre 2021 e nonostante la puntata breve sono tante le idee che possiamo portare in tavola. Protagonisti nella cucina di Antonella Clerici come sempre Zia Cri, Fulvio Marino e oggicon il suo primo piatto davvero originale. Scopriamo nel dettaglio comeha preparato più che altro il ripieno a base di fagioli borlotti perché l’impasto resta semplice, di farina e uova. Per la salsa aggiungiamo il salamino piccante e avremo un primo piatto di certo invernale, un piatto unico. Ricette– ...