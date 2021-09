**Calcio: ex arbitro De Santis, 'Var va rivisto, nel derby era rigore su Zaniolo e gol Pedro andava annullato'** (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "E' bello vedere partite come il derby di ieri all'Olimpico, ben vengano sfide del genere, belle e avvincenti, ma dobbiamo partire da un presupposto fondamentale, Var si, Var no. Il Var per me, e credo per tutti gli arbitri e gli addetti ai lavori, sia una cosa molto positiva per il futuro del calcio, il problema è che c'è bisogno di qualche rifinitura affinché possa permettere ad arbitri, giocatori, allenatori e chi è a casa di avere la contezza di quello che accade in campo e portare l'arbitro a prendere la decisione finale giusta. Si dovrebbe sgombrare il campo da alcune problematiche sull'intervento del Var soprattutto in episodi dubbi in area". Sono le parole dell'ex arbitro internazionale Massimo De Santis all'Adnkronos, sul derby di ieri vinto 3-2 dalla Lazio di Sarri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "E' bello vedere partite come ildi ieri all'Olimpico, ben vengano sfide del genere, belle e avvincenti, ma dobbiamo partire da un presupposto fondamentale, Var si, Var no. Il Var per me, e credo per tutti gli arbitri e gli addetti ai lavori, sia una cosa molto positiva per il futuro del calcio, il problema è che c'è bisogno di qualche rifinitura affinché possa permettere ad arbitri, giocatori, allenatori e chi è a casa di avere la contezza di quello che accade in campo e portare l'a prendere la decisione finale giusta. Si dovrebbe sgombrare il campo da alcune problematiche sull'intervento del Var soprattutto in episodi dubbi in area". Sono le parole dell'exinternazionale Massimo Deall'Adnkronos, suldi ieri vinto 3-2 dalla Lazio di Sarri ...

