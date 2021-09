Bayonetta 3: Kamiya sul porting per PlayStation e Xbox (Di lunedì 27 settembre 2021) Il titolo del momento è sicuramente Bayonetta 3 e, nelle scorse ore, Hideki Kamiya, il director del gioco, ha commentato la possibilità di un porting su piattaforme PlayStation e Xbox Finalmente, nel corso dell’ultimo strepitoso Nintendo Direct, Bayonetta 3 è tornato a mostrarsi con niente meno che un gameplay trailer pienamente in stile… Bayonetta. Sono passati quattro lunghi anni dal suo annuncio nel lontano 2017, quattro anni in cui si è visto praticamente poco o nulla e le dichiarazioni di Kamiya in merito al gioco erano tutto fuorché rassicuranti. Ebbene, Bayonetta 3 esiste davvero quindi e lo sviluppo procede, proprio come il director del gioco aveva affermato qualche tempo fa. La mano di PlatinumGames si nota eccome e il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 settembre 2021) Il titolo del momento è sicuramente3 e, nelle scorse ore, Hideki, il director del gioco, ha commentato la possibilità di unsu piattaformeFinalmente, nel corso dell’ultimo strepitoso Nintendo Direct,3 è tornato a mostrarsi con niente meno che un gameplay trailer pienamente in stile…. Sono passati quattro lunghi anni dal suo annuncio nel lontano 2017, quattro anni in cui si è visto praticamente poco o nulla e le dichiarazioni diin merito al gioco erano tutto fuorché rassicuranti. Ebbene,3 esiste davvero quindi e lo sviluppo procede, proprio come il director del gioco aveva affermato qualche tempo fa. La mano di PlatinumGames si nota eccome e il ...

Advertising

misteruplay2016 : Bayonetta 3 avrà Bayonetta nuda? Hideki Kamiya risponde a quegli ‘idioti’ dei fan - Eurogamer_it : Hideki Kamiya risponde a quegli 'idioti' dei fan che vogliono sapere se Bayonetta comparirà nuda in #Bayonetta3. - infoitscienza : Bayonetta 3 su PS5 e Xbox? Non impossibile, ma 'fossi in voi comprerei Switch' per Kamiya - infoitscienza : Bayonetta 3 arriverà mai su PlayStation e Xbox? Kamiya ha la risposta - infoitscienza : Bayonetta 3 su PS5 e Xbox? Non impossibile, ma “fossi in voi comprerei Switch” per Kamiya – Notizia – Nintendo Swit… -