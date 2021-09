Bayonetta 3 esclusiva Switch: parla Hideki Kamiya (Di lunedì 27 settembre 2021) Hideki Kamiya di PlatinumGames ha commentato l'esclusività per Switch di Bayonetta 3. Bayonetta 2 è disponibile solo su Switch (e in precedenza su Wii U). Allo stesso modo, Bayonetta 3 sarà giocabile solo sull'ibrida. Entrambi questi titoli sono pubblicati da Nintendo. In pieno stile Kamiya, lo sviluppatore ha giocato con le aspettative dei fan e ha risposto con ironia. Inizia quasi incoraggiando l'idea di Bayonetta 2 e 3 su altre piattaforme, solo per infrangere rapidamente queste speranze con logica e un sarcastico "buona fortuna". È sicuro dire che le possibilità che questi giochi appaiano su console PlayStation o Xbox sono praticamente nulle in questo momento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021)di PlatinumGames ha commentato l'esclusività perdi3.2 è disponibile solo su(e in precedenza su Wii U). Allo stesso modo,3 sarà giocabile solo sull'ibrida. Entrambi questi titoli sono pubblicati da Nintendo. In pieno stile, lo sviluppatore ha giocato con le aspettative dei fan e ha risposto con ironia. Inizia quasi incoraggiando l'idea di2 e 3 su altre piattaforme, solo per infrangere rapidamente queste speranze con logica e un sarcastico "buona fortuna". È sicuro dire che le possibilità che questi giochi appaiano su console PlayStation o Xbox sono praticamente nulle in questo momento. Leggi altro...

Advertising

GamingTalker : Bayonetta 3 avrebbe una meccanica di gioco di Scalebound: il gioco sarà praticamente esclusiva Switch, dice Hideki… - infoitscienza : Hideki Kamiya ribadisce che Bayonetta 3 sarà un'esclusiva Switch - GamingToday4 : Bayonetta 3 e gli elementi in comune con Scalebound, l’esclusiva Xbox cancellata - iCrewPlay : ?? Bayonetta 3 e gli elementi in comune con Scalebound, l’esclusiva Xbox cancellata - Nintendari_it : Bayonetta 3 – Ecco il video trailer della nuova esclusiva in arrivo su Nintendo Switch nel 2022 -