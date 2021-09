Assalto a un Suv e rissa in centro a Bra Crosetto posta il video su Twitter | “Non è Caracas” Scoppia la polemica

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Non è, ma ildi Bra“. Così Guido, cofondatore e coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, commenta suildi unanella cittadina in provincia di Cuneo. “La tolleranza si ferma nel punto in cui il comportamento di alcuni impedisce alle altre persone di avere una vita normale, senza paura di dover uscire di casa. Chi usa violenza va punito severamente“. Il post però non è passato inosservato, scatenando diverse polemiche. Secondo le prime ricostruzioni, intorno all’1:30 di sabato notte una parola o uno sguardo indesiderato nei confronti di una ragazza ha scatenato una lite davanti a un bar di via Cavour, neldi Bra. Il diverbio ha coinvolto una decina di giovani, diventando man mano sempre più acceso, con botte e ...

La denuncia del coordinatore di Fratelli d'Italia su Twitter. Nel filmato si vedono scene di violenza ad opera di un gruppo di giovani in via Cavour ...«Non è Caracas, ma il centro di Bra, cittadina della provincia di Cuneo. La tolleranza si ferma nel punto in cui il comportamento di alcuni impedisce alle altre persone di avere una vita normale, senz ...