Zielinski | “Lo Scudetto è il mio sogno e quello di Napoli”

(Di domenica 26 settembre 2021): “Vincere loè il miodi tutta la città di.Ora continuiamo su questa strada, i conti si faranno alla fine” Piotrha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Cagliari. Queste le sue parole: “Sto bene, fisicamente sto migliorando. Ho preso una botta alla caviglia contro il Leicester e non sono ancora al top ma sto giocando e sono contento di aver dato il mio contributo. Mezzala o trequartista? Va bene tutto, spero di fare bene. Il mister mi chiede di attaccare lo spazio, Anguissa mi ha dato una bella palla e sono contento di aver fatto l’assist per il gol che ha sbloccato la sfida. In allenamento proviamo tanto queste giocate”. Pensate allo?“Certo che ci pensiamo, è il mioe ...

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. Piotr Zielinski ancora decisivo anche in Napoli-Cagliari. Suo l'assist per Osimhen che ha aperto le marcature per gli uomini di Spalletti.