Un sì digitale per un dono. Di vita. (Di domenica 26 settembre 2021) Tessera 22240. Non ricordo neanche in che anno ho fatto la mia iscrizione all'AIDO, ma era comunque molto, molto tempo fa. Forse ero da poco maggiorenne, sta di fatto che quella tesserina è passata indenne tra diversi portafogli e borse, viaggiando con me ovunque io abbia messo piede. La cosa andò più o meno cosi: il papà di una mia cara amica morì a causa di una forma di leucemia. Ricordo che fecero il funerale in ospedale e che proprio lì vidi un manifesto in cui si cercavano donatori di midollo osseo. Decisi di fare domanda per sottopormi alla tipizzazione. Dovevo essere maggiorenne e fui chiamata un anno dopo. Da quel momento le mie credenziali genetiche sono state messe a disposizione di chi avesse avuto bisogno di un trapianto di midollo osseo simile al mio. Mentre uscivo dall'ospedale, una ragazza mi venne incontro con un volantino dell'AIDO, l'associazione che si occupa ...

InnovazioneGov : L'#OpenSource è un bene comune, genera conoscenze e crescita economica. Uno studio recente della @EU_Commission ne… - marcocappato : specifico che l'obbligo di consegna dei certificati da parte dei comuni è entro le 48 ore, che sono già scadute per… - CittadinidiTwtt : Il digitale? Per gli italiani un'opportunità affidabile, sicura, da sviluppare. I risultati dell'indagine presentat… - Engage_Magazine : Michele Boriosi racconta Aboca City: la città digitale creata da @LotrekAgency per rispondere alle esigenze del pha… - PID_CamCom : #Transizionedigitale delle imprese artigiane, a #Piacenza 227mila euro per 7 progetti #artigianato

Digitale: Bianchi (min. Istruzione), "come scuola occorre sviluppare capacità critica e competenze personali nell'uso degli strumenti" "Nasce la Fondazione Italia Digitale e credo sia un elemento importante perché è chiaro che dopo questa pandemia tutti dobbiamo ripensare al digitale. È il momento giusto per riprendere il discorso e approfondirlo". Lo ha dichiarato Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, nel corso della presentazione oggi a Roma della Fondazione ...

