Traffico Roma del 26-09-2021 ore 09 | 30

(Di domenica 26 settembre 2021) LuceverdeBuona domenica da Simone cercherebbe trovati all’ascolto giornata con il raduno nazionale dei Bersaglieri in centro cerimonia Piazza Venezia Altare della Patria e sfilata nella zona piazza Venezia in quella vicino al Colosseo chiusa via Celio vibenna chiuso un tratto di via della Teatro Marcello cambiamenti di percorso deviazioni per diverse linee bus possibili rallentamenti per il tram 3 e non si esclude una temporanea chiusura della stazione metro di Colosseo a Porta Portese intanto giornata con il mercato chiusura ale deviazioni il mercato anche in zona Prati in Piazza dei Quiriti mentre al Prenestino in via dei Cattani c’è una manifestazione socio-culturale e con questo tutto dettagli di queste di altre notizie nel sitopunto luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale di ...