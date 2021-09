Tom Felton, l'attore di Harry Potter dimesso dall'ospedale: "Sto meglio" (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) L'attore di Harry Potter Tom Felton ha fatto sapere con un VIDEO di stare meglio ed essere tornato a casa dall'ospedale dopo essere collassato sul campo da golf qualche giorno fa. L'attore di Harry Potter Tom Felton è finalmente tornato a casa dopo essere stato portato in ospedale in seguito ad un malore su un campo da golf durante un torneo per celebrità. Con un VIDEO su Instagram, l'attore ci ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. Lo scorso mercoledì, proprio nel giorno del suo compleanno, l'interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter ha avuto un malore durante il Ryder Cup Celebrity ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 settembre 2021) L'diTomha fatto sapere con undi stareed essere tornato a casadopo essere collassato sul campo da golf qualche giorno fa. L'diTomè finalmente tornato a casa dopo essere stato portato inin seguito ad un malore su un campo da golf durante un torneo per celebrità. Con unsu Instagram, l'ci ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. Lo scorso mercoledì, proprio nel giorno del suo compleanno, l'interprete di Draco Malfoy nella saga diha avuto un malore durante il Ryder Cup Celebrity ...

