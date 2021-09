Serie B 2021/2022, Del Prato risponde a Lucca: tra Parma e Pisa termina 1-1 (Di domenica 26 settembre 2021) Il Parma non va oltre l’1-1 contro il Pisa nel match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022: all’iniziale vantaggio ospite firmato da Lorenzo Lucca risponde la rete di Enrico Del Prato nella ripresa. In virtù di questo risultato i toscani restano in testa alla classifica con 16 punti, mentre gli emiliano salgono a quota 8. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE La capolista si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, tant’è che dopo appena tredici minuti trova la rete del vantaggio con il solito Lorenzo Lucca, che si avventa su un perfetto cross di Birindelli e, con il destro, deposita la sfera alle spalle di Buffon. I padroni di casa accusano il colpo e rischiano di subire un pesante uno-due ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ilnon va oltre l’1-1 contro ilnel match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di: all’iniziale vantaggio ospite firmato da Lorenzola rete di Enrico Delnella ripresa. In virtù di questo risultato i toscani restano in testa alla classifica con 16 punti, mentre gli emiliano salgono a quota 8. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE La capolista si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, tant’è che dopo appena tredici minuti trova la rete del vantaggio con il solito Lorenzo, che si avventa su un perfetto cross di Birindelli e, con il destro, deposita la sfera alle spalle di Buffon. I padroni di casa accusano il colpo e rischiano di subire un pesante uno-due ...

