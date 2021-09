“Schiacciare i no vax”. Ancora bufera su Brunetta

(Di domenica 26 settembre 2021) A distanza di alcuni giorni fannomolto discutere le affermazioni del ministro Renatoche in un meeting a Venezia aveva definito il green pass uno “strumento geniale” per “gli opportunisti” e a proposito dei tamponi aveva parlato di “costo psichico”. “Fatevi infilare dentro il naso fino al cervello i due cotton fioc lunghi…”, aveva detto alla platea per rendere ancor meglio il concetto. Ma riascoltiamo dalla bocca dello stessola spiegazione integrale del suo “modello comportamentale” in questo video. Pochi giorni fa lo stesso ministro, a seguito delle numerose critiche che gli erano piovute addosso, ha affidato la propria difesa ad un lungo post di Facebook in cui non è sembrato minimamente pentito delle sue uscite e, anzi, è andato all’attacco di quei commentatori, che a suo ...

...l'obiettivo digli opportunisti ai minimi livelli di non influenza sulla velocità di circolazione del virus. Ci stiamo arrivando" "Non accettiamo in nessun modo l'appellativo di "no -"...... evasori fiscali, gente da mettere fuori legge, dao da prendere a cannonate. Sarà ... Allora forse in Germania non esistono no -? Falso anche questo, come dimostrano le manifestazioni (...A distanza di alcuni giorni fanno ancora molto discutere le affermazioni del ministro Renato Brunetta che in un meeting a Venezia aveva definito il green ...Per il ministro della Pubblica amministrazione, l'obbligo costringe gli anti-vax a fare il tampone e circoscrive virus e varianti ...