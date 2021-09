Sabbioneta | dal furgone all' auto rubata | i carabinieri sulle tracce dei ladri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabbioneta dal

Il Giorno

(Mantova), 26 settembre 2021 - Auto rubata e ritrovata . Il 23 settembre adei ladri facevano "visita" al garage di un'abitazione privata. Approfittando dell'...portavano via...... che si ottengono in un areale che si espande dalla mantovanafino a Novellara. Proprio ... Una realtà importante anche per il territorio, come illustratosindaco di Gualtieri Renzo ...Furti di mezzi per compiere altre attività criminali, recuperati anche targhe e pneumatici sottratti ai proprietari ...SABBIONETA – Il 26 settembre alle ore 21 al Teatro all’Antica di Sabbioneta si terrà un concerto di pianoforte dal titolo “La musica invisibile agli occhi”, un evento offerto ...