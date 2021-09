Perché in Inghilterra la storia di Marcus Rashford si studia a scuola (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle scuole superiori inglesi il programma potrebbe essere questo: alla prima ora matematica, alla seconda letteratura, alla terza geografia e alla quarta... Marcus Rashford! Il giovane campione del Manchester United, infatti, a partire dal prossimo anno sarà una vera e propria materia scolastica per gli studenti che si prepareranno per il GCSE (General Certificate of Secondary Education), l'esame affrontato dai ragazzi inglesi di 16 anni. In particolare, Rashford sarà il modello per il corretto utilizzo dei social network, lui che attraverso questi strumenti da un paio d'anni ha portato avanti importantissime campagne di sensibilizzazione su svariati argomenti. Da Boris Johnson alle discriminazioni Imprendibile e geniale sul campo, attento e scrupoloso fuori. Marcus Rashford non ha mai dimenticato le ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle scuole superiori inglesi il programma potrebbe essere questo: alla prima ora matematica, alla seconda letteratura, alla terza geografia e alla quarta...! Il giovane campione del Manchester United, infatti, a partire dal prossimo anno sarà una vera e propria materia scolastica per gli studenti che si prepareranno per il GCSE (General Certificate of Secondary Education), l'esame affrontato dai ragazzi inglesi di 16 anni. In particolare,sarà il modello per il corretto utilizzo dei social network, lui che attraverso questi strumenti da un paio d'anni ha portato avanti importantissime campagne di sensibilizzazione su svariati argomenti. Da Boris Johnson alle discriminazioni Imprendibile e geniale sul campo, attento e scrupoloso fuori.non ha mai dimenticato le ...

